पानी से लबालब सीवर में उतरकर सफाई करता दिखा श्रमिक; VIDEO

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बीएचयू से सीर गोवर्धन मार्ग पर सीवर जाम होने से सड़क पर जलभराव हो गया। जलकर विभाग का श्रमिक पानी से लबालब सीवर के अंदर उतरकर सफाई करता दिखाई दिया। श्रमिक ने डुबकी लगाकर जाम हटाने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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