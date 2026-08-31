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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   Worker seen descending into sewer filled brim with water to carry out cleaning

पानी से लबालब सीवर में उतरकर सफाई करता दिखा श्रमिक; VIDEO

Mon, 31 Aug 2026 09:16 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 09:16 PM IST
Worker seen descending into sewer filled brim with water to carry out cleaning
बीएचयू से सीर गोवर्धन मार्ग पर सीवर जाम होने से सड़क पर जलभराव हो गया। जलकर विभाग का श्रमिक पानी से लबालब सीवर के अंदर उतरकर सफाई करता दिखाई दिया। श्रमिक ने डुबकी लगाकर जाम हटाने का प्रयास किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
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