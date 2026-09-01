बारिश से लबालब हुए सोनभद्र के बांध: रिहंद के दो, ओबरा के तीन, कनहर के 12 और नगवां बांध के आठ फाटक खुले
अमर उजाला नेटवर्क, सोनभद्र। Published by: Pragati Chand Updated Tue, 01 Sep 2026 06:34 PM IST
सार
सोनभद्र में भारी बारिश के चलते सभी बांध प्रभावित हुए हैं। रिहंद के दो, ओबरा के तीन, कनहर के 12 और नगवां बांध के आठ फाटक खोल दिए गए हैं।
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विस्तार
सोनभद्र में पिछले 24 घंटे से जिले में हो रही तेज बारिश से नदी-नाले उफान पर है। बांध-बंधियां लबालब हो चुके हैं। मंगलवार को रिहंद बांध का जलस्तर 871.5 फीट पहुंचने के बाद दोपहर करीब डेढ़ बजे बांध के दो फाटक खोल दिए गए। सभी छह टरबाइन को भी लगातार चलाया जा रहा है।
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इस तरह रिहंद बांध से 20 हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद ओबरा बांध के जलस्तर में भी वृद्धि हुई है। ओबरा बांध के दो अन्य सहित कुल तीन फाटक खोले गए। उधर, कनहर बांध का जलस्तर 262.5 मीटर पहुंचने के कारण बांध के 12 गेट को फाटक मीटर तक खोलकर पानी छोड़ा गया।
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नगवां बांध के जलस्तर में वृद्धि के बाद बांध के कुल 11 में से आठ फाटक खोलकर 30 हजार क्यूसेक पानी कर्मनाशा नदी में छोड़ा जा रहा है। यह पानी चंदौली के नौगढ़, मूसाखाड़ और लतीफशाह बांध में पहुंचेगा। बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में कई रपटा-पुलिया से आवागमन बंद कर दिया गया है।
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