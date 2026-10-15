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VIDEO: वाराणसी में लगा किसान मेला, अधिकारियों ने किसानों को दी योजनाओं की जानकारी

किशन चौबे

Updated Thu, 15 Oct 2026 12:55 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 12:55 PM IST







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वाराणसी के कलेक्ट्री फार्म चांदपुर में किसान मेला आयोजित किया गया। मेले में अधिकारियों और किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों को कृषि से जुड़ी योजनाओं, तकनीकों और सुविधाओं की जानकारी दी गई। ... और पढ़ें

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