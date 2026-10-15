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काशी में सीएम योगी: स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में लिया हिस्सा, बोले- जागरूक जनता की जिम्मेदारी बड़ी है

Thu, 15 Oct 2026 09:46 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 15 Oct 2026 09:46 AM IST
सार

सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरोज पैलेस में आयोजित स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शिरकत किया। उनकी मौजूदगी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। 
 

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CM Yogi in Varanasi Participated in Swachhata Mitra felicitation ceremony
वाराणसी में सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दो दिवसीय दौरे पर हैं। बृहस्पतिवार को उन्होंने शहर दक्षिणी स्थित सरोज पैलेस में स्वच्छता मित्र सम्मान समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बड़े- बड़े कार्य कर सकती है, लेकिन जागरूक जनता की जिम्मेदारी बड़ी है। अगर जनता जागरूक नहीं है तो बड़े- बड़े कार्य धराशायी हो जाते हैं।

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कहा कि नागरिक जागरूक तब होता है जब उसके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि खुद जागरूक होते हैं। जब नेतृत्व खुद ही 12 बजे सोकर उठेगा तो क्या, भला होगा। जब नेतृत्व परिवार को प्रदेश मान लिया तो दुर्गति होगी।
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सीएम ने कहा ये जो 76 दिन का समय था वार्डों में सफाई का। यह बरसात का समय था। इस समय में जागरूक रहने की जरूरत थी, उसी जागरूकता के साथ एक और भाव होना चाहिए कि सरकार ने जो निर्माण कार्य कराए हैं तो यह हमारे हैं उसमें कोई टूट- फूट न हो। यह जिम्मेदारी भी जागरूक नागरिक का है। मेरा मानना है इसी भाव के साथ प्रदेश के सभी 403 वार्ड में इसी तरह से काम होने लगे तो सब जागरूक हो जाएंगे।
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इस अवसर पर भाजपा पदाधिकारियों ने स्वच्छता मित्रों को सम्मानित किया। उन्होंने स्वच्छता कर्मियों को पुष्पों की मालाएं पहनाईं और अंग वस्त्र भी भेंट किए। समारोह के दौरान सरोज पैलेस की ओर जाने वाले सभी रास्तों को 40 मिनट के लिए बंद कर दिया गया था।

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