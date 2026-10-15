सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा: विंध्याचल धाम में किए दर्शन-पूजन, कालीखोह मोड़ पर सभा में करेंगे संबोधित

सीएम योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार की सुबह मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर विंध्याचल के मोतिया झील हेलीपैड पर उतरा। सीएम मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन- पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री कालीखोह मंदिर मोड़ स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहां पर सीएम शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।

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