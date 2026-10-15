फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mirzapur News ›   CM Yogi Adityanath has arrived in Mirzapur for public meeting

सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा: विंध्याचल धाम में किए दर्शन-पूजन, कालीखोह मोड़ पर सभा में करेंगे संबोधित

Thu, 15 Oct 2026 11:21 AM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर।
अमर उजाला नेटवर्क, मिर्जापुर। Published by: Pragati Chand Updated Thu, 15 Oct 2026 11:21 AM IST
सार

सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर पहुंच गए हैं। उनकी जनसभा चंदुईपुर की जगह कालीखोह मोड़ पर होगी। तैयारी पूरी होने के बाद जनसभा स्थल बदल गया था, जिसके चलते देर रात तक तैयारियां होती रहीं।

विज्ञापन
CM Yogi Adityanath has arrived in Mirzapur for public meeting
विंध्याचल मंदिर में दर्शन करने पहुंचे सीएम योगी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीएम योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार की सुबह मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर विंध्याचल के मोतिया झील हेलीपैड पर उतरा। सीएम मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन- पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री कालीखोह मंदिर मोड़ स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहां पर सीएम शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। 

विज्ञापन

 
बता दें कि चंदुईपुर में जर्मन हैंगर लगाने सहित अन्य तैयारियों के बाद बुधवार को सीएम का कार्यक्रम स्थल अचानक बदल दिया गया। इसके बाद उनका कार्यक्रम कालीखोह में आयोजित किया गया। प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए देर रात तक प्रशासनिक तैयारियां होती रहीं। 
विज्ञापन


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed