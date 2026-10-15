सीएम योगी का मिर्जापुर दौरा: विंध्याचल धाम में किए दर्शन-पूजन, कालीखोह मोड़ पर सभा में करेंगे संबोधित
सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर दौरे पर पहुंच गए हैं। उनकी जनसभा चंदुईपुर की जगह कालीखोह मोड़ पर होगी। तैयारी पूरी होने के बाद जनसभा स्थल बदल गया था, जिसके चलते देर रात तक तैयारियां होती रहीं।
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सीएम योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार की सुबह मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर विंध्याचल के मोतिया झील हेलीपैड पर उतरा। सीएम मां विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचकर दर्शन- पूजन किए। इसके बाद मुख्यमंत्री कालीखोह मंदिर मोड़ स्थित जनसभा स्थल पर पहुंचे। यहां पर सीएम शिक्षक विधान परिषद प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे।
बता दें कि चंदुईपुर में जर्मन हैंगर लगाने सहित अन्य तैयारियों के बाद बुधवार को सीएम का कार्यक्रम स्थल अचानक बदल दिया गया। इसके बाद उनका कार्यक्रम कालीखोह में आयोजित किया गया। प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए देर रात तक प्रशासनिक तैयारियां होती रहीं।
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