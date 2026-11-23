{"_id":"6b041238e14dba388208e400","slug":"video-varanasi-rajesh-shukla-appeals-for-cleanliness-at-the-ghats-during-dev-deepawali-urges-people-not-to-discard-worship-materials-into-the-ganga-2026-11-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: देव दीपावली पर घाटों की स्वच्छता को लेकर राजेश शुक्ला की अपील, गंगा में न फेंकें पूजा सामग्री","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: देव दीपावली पर घाटों की स्वच्छता को लेकर राजेश शुक्ला की अपील, गंगा में न फेंकें पूजा सामग्री
वाराणसी में देव दीपावली के दीपोत्सव को लेकर गंगा घाटों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा तट की सफाई की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से घाटों पर कचरा नहीं फैलाने और गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मां गंगा और काशी के घाटों की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।