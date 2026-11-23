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वाराणसी में देव दीपावली के दीपोत्सव को लेकर गंगा घाटों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की गई है। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक और नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एंबेसडर राजेश शुक्ला ने सोमवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा तट की सफाई की। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से घाटों पर कचरा नहीं फैलाने और गंगा को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि मां गंगा और काशी के घाटों की स्वच्छता बनाए रखना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है।

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