वाराणसी से दिल्ली के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आज होगा शुभारंभ, VIDEO

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वाराणसी से नई दिल्ली के बीच उत्तर प्रदेश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का आज शुभारंभ होगा। लोकार्पण समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव समेत कई मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके साथ वाराणसी जंक्शन और प्रयागराज रामबाग से दो अन्य रेल सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। कार्यक्रम को लेकर बनारस रेलवे स्टेशन पर तैयारियां पूरी की जा रही हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, दोपहर करीब 3:30 बजे समारोह शुरू होगा। शाम लगभग पांच बजे ट्रेन रवाना की जाएगी।

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