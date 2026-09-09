काशी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और सीएम योगी समेत कई दिग्गजों का जमावड़ा

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आंगनबाड़ी केंद्रों को सिर्फ पोषण वितरण का केंद्र नहीं बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, प्रारंभिक शिक्षा और विकास में समुदाय की भागीदारी का केंद्र बनाने की दिशा में बुधवार को वाराणसी से बड़ा संदेश दिया जाएगा। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नौवें राष्ट्रीय पोषण माह-2026 का शुभारंभ करेंगे। केंद्र और प्रदेश सरकार के मंत्री कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इस साल अभियान की थीम हमारी आंगनबाड़ी, हमारी जिम्मेदारी रखी गई है।

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