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महमूरगंज में श्री राधाष्टमी समारोह, भव्य शृंगार और कृष्ण प्रसाद दास का प्रवचन
वाराणसी में महमूरगंज स्थित महेश्वरी भवन में श्री राधाष्टमी का पावन पर्व बड़े उत्साह और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। इस विशेष अवसर पर एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण श्री राधा कृष्ण का मनमोहक शृंगार और आध्यात्मिक प्रवचन रहा। समारोह की शुरुआत सुबह से ही हो गई थी, जहां भक्तों ने मंगला आरती में भाग लिया। दिन भर भजन-कीर्तन का आयोजन चलता रहा, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। श्री राधा कृष्ण की मूर्तियों का विशेष रूप से भव्य शृंगार किया गया, जिसमें रंग-बिरंगे फूलों, आभूषणों और आकर्षक वस्त्रों का प्रयोग किया गया था। यह दिव्य शृंगार भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा और सभी ने श्रद्धापूर्वक दर्शन किए। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दास ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने अपने प्रवचन में श्री राधा रानी के जीवन और उनके प्रेम भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला। दास ने भक्तों को भगवान कृष्ण और राधा के प्रति अटूट श्रद्धा रखने का संदेश दिया। उन्होंने संकीर्तन के महत्व और उसके आध्यात्मिक लाभों के बारे में भी बताया।
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