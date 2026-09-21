राजनीति: शिवपाल ने भाजपा को कहा लुटेरी सरकार, बोले- घोटाले बढ़ते जा रहे; पीडीए पंचायत में बताया जीत का प्लान

उन्होंने कहा कि लक्ष्य केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं, बल्कि व्यवस्था में बदलाव का है। पीडीए के संदर्भ में उन्होंने कहा कि किसी को बांटना नहीं है, बल्कि जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी साझेदारी होनी चाहिए। शिक्षा और रोजगार में बराबरी की भागीदारी पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि गरीब, चाहे वह किसी भी समुदाय का हो, उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए।



उन्होंने कहा कि सपा का मानना है कि केवल 5 साल में वोट देना ही लोकतंत्र नहीं है, बल्कि सरकार को जनता की सुननी चाहिए, इसीलिए संवाद किया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि सपा की सरकार में किसानों को खाद-बीज के लिए लाइन नहीं लगानी पड़ती थी, जबकि आज उन्हें अधिक दाम पर इन्हें खरीदना पड़ रहा है, जो किसानों का अपमान है। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा पर भी चिंता व्यक्त की और भाजपा पर सुबह से शाम तक झूठ बोलने का आरोप लगाया।