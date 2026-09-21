काशी में ओडिशा की छात्रा ने किया सुसाइड: गर्ल्स हॉस्टल में मिली लाश, सीसी कैमरे खंगाल रही पुलिस; फोरेंसिक जांच

सूचना मिलने पर छात्रा के पिता भी थाने पहुंचे। उन्होंने पुलिस से किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने की बात कही। उन्होंने बताया कि उनकी बड़ी बेटी भी इसी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर चुकी है।



घटना की जानकारी पर एडीसीपी वरुणा जोन, एसीपी रोहनिया और थानाध्यक्ष मौके पर पहुंचे और जांच की। पुलिस ने छात्रा के कमरे से एक छोटा बैग और कुछ किताबें कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वायड ने भी मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए।



थानाध्यक्ष अभिजीत सिंह ने बताया कि हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर को कब्जे में लेकर फुटेज की जांच की जा रही है। हॉस्टल की वार्डन से भी पूछताछ की गई है। पुलिस छात्रा के छत से गिरने के कारणों और घटनाक्रम की जांच कर रही है।