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काशी में एयर शो का दूसरा दिन, नमो घाट पर हजारों की संख्या में पहुंच रहे दर्शक

Pragati Chand

Updated Sat, 24 Oct 2026 11:56 AM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 11:56 AM IST

वाराणसी में एयर शो का दूसरा दिन आज यानी शनिवार को है। ऐसे में नमो घाट से लेकर अस्सी घाट और अन्य घाटों पर भारी संख्या में लोग एयर शो देखने के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जा रहा हैं। ... और पढ़ें

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