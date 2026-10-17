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अंतरमंडलीय आरपीएफ टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता में लखनऊ और बीएलडब्ल्यू के खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम, VIDEO
पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा मैदान में अंतरमंडलीय आरपीएफ टी-20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में आरपीएफ लखनऊ और बीएलडब्ल्यू की टीमों के खिलाड़ियों ने मैदान पर खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। मुकाबले के दौरान खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन करने और अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए उत्साह नजर आया।
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