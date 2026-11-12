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छठ पर्व पर ट्रेनों में भीड़ को लेकर क्या बोले यात्री, यहां सुनें- प्रतिक्रिया
छठ पूजा पर घर जाने के लिए वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ट्रेनों में सीट पाने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालत यह है कि स्लीपर ही नहीं, एसी बोगियों में भी यात्री खड़े होकर यात्रा करने को मजबूर हैं।
गुरुवार को पवन एक्सप्रेस में यात्रियों की जबरदस्त भीड़ देखी गई। बड़ी संख्या में लोग बिहार, बलिया और गाजीपुर जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। छठ पूजा के लिए घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे ट्रेनों में जगह कम पड़ रही है, जनरल और स्लीपर कोच पहले से ही भरे हुए हैं।
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