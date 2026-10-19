एमएलसी चुनाव: शिक्षकों की बैठक बुलाने पर क्या बोले सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव?

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वित्तविहीन शिक्षकों की बैठक बुलाने को लेकर सोमवार को जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआईओएस) कार्यालय में हंगामा हुआ। वाराणसी खंड के शिक्षक एमएलसी चुनाव में सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय पहुंचे। उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित से शिक्षकों की बैठक बुलाने का कारण पूछा। सपा ने आरोप लगाया कि बैठक के माध्यम से शिक्षकों पर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने का दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। वहीं, डीआईओएस ने बैठक बुलाने के पीछे चुनाव संबंधी कमियों की जानकारी देने की बात कही। सपा प्रत्याशी लाल बिहारी यादव पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ डीआईओएस कार्यालय पहुंचे और बैठक के उद्देश्य पर सवाल उठाए। सपा की ओर से आरोप लगाया गया कि चुनाव के दौरान इस तरह की बैठक बुलाकर शिक्षकों को एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं, जिला विद्यालय निरीक्षक राजकुमार दीक्षित ने बैठक बुलाने को चुनाव से जुड़ी कमियों के बारे में शिक्षकों को जानकारी देने से संबंधित बताया। इस मुद्दे को लेकर कार्यालय में काफी देर तक गहमागहमी बनी रही।

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