पीएम मोदी के स्वागत में जय श्रीराम के लगाए जयकारे

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पुलिस लाइन से सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट होते हुए राजघाट पुल स्थित नमो घाट के लिए रवाना हुआ। काफिले के गुजरने वाले मार्गों पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। लोगों ने पीएम का स्वागत जय श्रीराम के जयकारों के साथ किया। शहर की सजी-धजी सड़कें और जगह-जगह लगाए गए स्वागत मंच काशी की भव्यता और मेहमाननवाजी की झलक पेश कर रहे थे। सभी मार्गो पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया।

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