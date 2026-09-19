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काशी में राधाष्टमी की धूम, हरे कृष्ण हरे राम सोसाइटी की आरती में जमकर झूमे श्रद्धालु

Pragati Chand

Updated Sat, 19 Sep 2026 01:44 PM IST Updated Sat, 19 Sep 2026 01:44 PM IST







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श्रीराधा अष्टमी पर शनिवार को वाराणसी में कई मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में महमूरगंज के महेश्वरी भवन में हरे कृष्ण हरे राम सोसायटी द्वारा श्रीराधा अष्टमी मनाई गई। इस दौरान भजन- कीर्तन कर श्रद्धालु झूमते रहे। ... और पढ़ें

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