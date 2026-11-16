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काशी के 84 घाटों, गंगा उस पार, 130 कुंडों-पोखरों और वरुणा नदी के किनारे उमड़े श्रद्धालु

Pragati Chand

Updated Mon, 16 Nov 2026 10:08 AM IST Updated Mon, 16 Nov 2026 10:08 AM IST







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लोकपर्व छठ पूजा में काशी के 84 घाटों, गंगा उस पार, 130 कुंडों-पोखरों और वरुणा नदी के किनारे लाखों व्रतियों ने सोमवार को उगते सूरज को अर्घ्य दिया। सबसे ज्यादा व्रती और श्रद्धालु सामनेघाट से नमो घाट और गंगा उस पार दिखे। सूरज के उगते ही अस्सी से दशाश्वमेध तक की गलियों में घंटों तक देव दीपावली जैसी भीड़ रही। ... और पढ़ें

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