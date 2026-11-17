जमीन का विवाद नहीं सुलझने और परिवार को जान से मारने की धमकी से परेशान युवक मंगलवार की सुबह 8:30 बजे कोपागंज थाना के डाड़ी चट्टी पर स्थित मोबाइल टॉवर पर चढ़ गया। वो सुबह 8 बजे लिच्छवी एक्सप्रेस से दिल्ली से मऊ पहुंचा था।

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परिवार की परेशानी देखकर घर जाते समय रास्ते में मिले टॉवर पर पानी की बोतल और चिप्स लेकर चढ़ गया। मामला मधुबन तहसील के परशुरामपुर गांव का है। सूचना पर पहुंची पुलिस टीम और उपजिलाधिकारी मधुबन दीपक सिंह ने बातचीत शुरू की। मामले में तत्काल कार्यवाही का आश्वासन मिलने पर डेढ़ घंटे बाद वो नीचे उतरा।टॉवर से नीचे उतरे अविनाश सोनकर ने बताया कि उनका घर मधुबन तहसील क्षेत्र के परशुरामपुर गांव में है। वह दिल्ली स्थित फार्मेसी कंपनी रहकर काम करते हैं। घर पास मौजूद आबादी की जमीन को लेकर बीते तीन साल से विवाद चल रहा है। विपक्षी आए दिन परिजनों को जान से मारने की धमकी देते हैं।इस संबंध में परिवार के लोगों ने कई बार तहसील दिवस पर प्रार्थनापत्र दिया, जिलाधिकारी से मिलकर मामले को हल करने की गुहार लगाई, साथ ही उपजिलाधिकारी मधुबन और पुलिस अधिकारियों से भी मिले। लेकिन कोई भी समस्या हल करने के लिए मौके पर नहीं पहुंचा।