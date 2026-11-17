वारदातें कॉलोनियों में उनके घरों के आसपास ही हुईं। चोरी की घटनाओं में भी बदमाशों ने रात का समय चुना। एक घंटे के भीतर घरों को खंगालकर वे फरार हो गए। सीसी कैमरों की फुटेज में 87 चोरी की घटनाओं का समय इसी अवधि में सामने आया। दूसरी ओर, महिलाओं को टप्पेबाजी का शिकार बनाने के लिए बदमाशों ने सुबह से दोपहर तक का समय चुना।



छिनैती की घटनाएं रात 10 से 11 बजे के बीच अधिक दर्ज की गईं।चेन स्नेचरों ने सुबह के समय सुनसान रास्तों और कम आवाजाही का फायदा उठाकर महिलाओं को निशाना बनाया गया। इनमें छह बुजुर्ग महिलाएं थीं।



सारनाथ के मवइयां में दुकान पर बैठी 72 वर्षीय द्रौपदी देवी के साथ घटना हुई। पहड़िया चौराहे पर महिला से चेन स्नेचिंग हुई। खोजवां (भेलूपुर) में असलहा दिखाकर महिला से चेन स्नेचिंग हुई। संजयनगर कॉलोनी में 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ वारदात हुई।