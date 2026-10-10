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पितृपक्ष में तर्पण के लिए दशाश्वमेध घाट पर उमड़ी भीड़, पिशाचमोचन कुंड पर पितरों का पिंडदान; VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Sat, 10 Oct 2026 11:51 AM IST Updated Sat, 10 Oct 2026 11:51 AM IST







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पितृपक्ष में शनिवार को दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान और पितरों के तर्पण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण किया। वहीं, पिशाचमोचन कुंड पर भी बड़ी संख्या में लोगों ने पितरों के निमित्त धार्मिक अनुष्ठान किए। घाटों और कुंड पर सुबह से ही चहल-पहल रही। ... और पढ़ें

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