जौनपुर जिले के चंदवक थाना क्षेत्र के वाराणसी-आजमगढ़ मार्ग पर रामगढ़ के पास शुक्रवार की रात करीब साढ़े 11 बजे पेट्रोल और डीजल से लदा ट्रेलर अनियंत्रित होकर गहरी खाई में पलट गया। हादसे के बाद टैंकर से पेट्रोल और डीजल का रिसाव शुरू हो गया। ज्वलनशील ईंधन के रिसाव से आग लगने की आशंका के चलते आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने मोर्चा संभाला। समय रहते की गई कार्रवाई से बड़ा हादसा टल गया।

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