उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार की शाम सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के संग बैठक की। इस दौरान सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के संबंध में दिशा-निर्देश दिए। पुलिस लाइन स्थित ब्रीफिंग कक्ष में बैठक के दौरान वीवीआईपी रूट की सुरक्षा व्यवस्था और कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने यातायात संचालन, भीड़ नियंत्रण, निगरानी और आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों का भी जायजा लिया।

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पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। सभी प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर पुलिस बल को जानकारी देने को कहा। प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने दायित्वों और बरती जाने वाली सावधानियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय से पहले अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभालें। सभी ड्यूटी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्धता पर जोर दिया। विज्ञापन



ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएं। वीवीआईपी रूट के प्रमुख चौराहों, तिराहों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर निरंतर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस आयुक्त ने ड्यूटी में नियुक्त सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा-निर्देश दिए गए। सभी प्रभारी अधिकारियों को अपने-अपने ड्यूटी स्थल पर पुलिस बल को जानकारी देने को कहा। प्रत्येक पुलिसकर्मी को अपने दायित्वों और बरती जाने वाली सावधानियों की स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए। अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित समय से पहले अपने ड्यूटी स्थान पर पहुंचकर जिम्मेदारी संभालें। सभी ड्यूटी स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल उपलब्धता पर जोर दिया।ड्यूटी पर तैनात सभी पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता और मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या गतिविधि की जानकारी तत्काल उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएं। वीवीआईपी रूट के प्रमुख चौराहों, तिराहों और संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर निरंतर निगरानी रखी जाएगी।

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