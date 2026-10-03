लक्ष्मी कुंड पर जिउतिया पूजन के लिए उमड़ी महिलाओं की भीड़

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संतान की लंबी आयु, सुख-समृद्धि और आरोग्य की कामना के लिए माताओं ने शनिवार को जीवित्पुत्रिका (जिउतिया) का निराजल व्रत रखा। प्रदोष काल यानी शाम 06:05 बजे से मंदिरों, कुंडों व घाटों पर सविधि पूजन किया गया। इस दौरान महिलाओं ने जीउतवाहन की कथा का श्रवण किया। महिलाएं चार अक्तूबर को सुबह 07:28 बजे से पारण करेंगी। लक्ष्मीकुंड पर जिउतिया पूजन के लिए मेला लगा।

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