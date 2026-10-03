गाजीपुर पहुंचा 308 पहियों वाला ट्रेलर: रास्ते में पेड़, बिजली के तार हटाकर बना रहे रास्ता; देखने को उमड़ी भीड़

विशाल आकार और भारी वजन के कारण ट्रेलर की रफ्तार बेहद धीमी रखी जा रही है। इसके आगे के सफर के लिए कोई निश्चित समय और दूरी तय नहीं की गई है। रास्ता सुगम मिलने के अनुसार ट्रेलर को आगे बढ़ाया जा रहा है। रास्ते में पेड़, बिजली के तार और सड़क किनारे लगे बोर्ड बाधा बन रहे हैं। ऐसे स्थानों पर क्रेन और संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों की मदद से इन्हें हटाकर रास्ता बनाया जा रहा है।ट्रेलर के साथ चल रही टीम लगातार रास्ते की स्थिति का जायजा ले रही है। जहां रास्ता सुगम मिल रहा है, वहां ट्रेलर को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं, किसी तरह की बाधा आने पर आवश्यक व्यवस्था करने के बाद ही उसे आगे रवाना किया जा रहा है। विशाल ट्रेलर के गुजरने को लेकर लोगों में खासा कौतूहल बना हुआ है और इसके मार्ग में पड़ने वाले स्थानों पर लोग इसे देखने के लिए सड़क किनारे जुट रहे हैं।