गंजारी स्टेडियम की बदलेगी तस्वीर: चारों तरफ बिछेगा फोरलेन का जाल, रिंग रोड से बनेगा नया ट्रैफिक सर्किट

गंजारी स्थित अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के चारों तरफ अब फोरलेन सड़क का जाल बिछाने की तैयारी है। यह नई सड़क रिंग रोड फेज-2 से शुरू होकर स्टेडियम जाएगी और फिर घूमकर वापस रिंग रोड फेज-2 से जुड़ जाएगी। इसके लिए गंजारी और हरपुर गांव की करीब 6.6 हेक्टेयर जमीन ली जाएगी। जिला प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण से पहले सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 28 सितंबर को जिलाधिकारी कार्यालय से इसकी प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई है।

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गंजारी में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के साथ अब आसपास का सड़क नेटवर्क भी बड़े पैमाने पर बदलेगा। स्टेडियम के चारों तरफ फोरलेन सड़क बनाने की योजना पर जिला प्रशासन ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी है। प्रस्तावित सड़क रिंग रोड फेज-2 से शुरू होकर स्टेडियम के चारों तरफ से गुजरेगी और फिर रिंग रोड फेज-2 से जुड़ेगी। इससे स्टेडियम के लिए अलग ट्रैफिक सर्किट तैयार हो जाएगा।