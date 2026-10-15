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वाराणसी में मकान में धमाके से मची अफरातफरी, VIDEO

Aman Vishwakarma

Updated Thu, 15 Oct 2026 06:00 PM IST Updated Thu, 15 Oct 2026 06:00 PM IST

सारनाथ में पचकोशी चौराहे के पास एक मकान में धमाके के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी घटनास्थल पर जुट गए। ... और पढ़ें

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