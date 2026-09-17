{"_id":"6aabaa6b156757d5ff096f2d","slug":"video-chandrababu-naidu-said-in-kashi-this-is-new-india-this-is-self-reliant-india-2026-09-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"काशी में चंद्रबाबू नायडू बोले- यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज मैं काशी की पवित्र धरती पर आया हूं। यह मेरे लिए गर्व का क्षण है। काशी सबसे प्राचीन नगरी है और नई सोच भी देती है। उन्होंने पीएम मोदी के कार्यकाल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी शक्ति समेत कई विकास कार्यों को लेकर उपलब्धियां गिनाईं। कहा कि भाजपा की सरकार में अयोध्या राम मंदिर निर्माण का काम किया गया। उन्होंने जय श्रीरा का उद्घोष किया। कहा कि यह नया भारत है, यह आत्मनिर्भर भारत है। कहा कि पीएम मोदी के लिए सेवा ही धर्म है।

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