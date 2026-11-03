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VIDEO: रोपवे परियोजना पर अखिलेश का तंज, बोले- काशी को मेट्रो देंगे

किशन चौबे

Updated Tue, 03 Nov 2026 08:32 PM IST Updated Tue, 03 Nov 2026 08:32 PM IST







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सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने वाराणसी में मेट्रो चलाने का वादा किया। रोपवे परियोजना पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि घरों के ऊपर रोपवे नहीं चलते। उन्होंने काशी के विकास को लेकर अपनी पार्टी की सरकार बनने पर मेट्रो देने की बात कही। ... और पढ़ें

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