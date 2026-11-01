30 सेकंड में 15 लाख की चोरी! शातिर महिला का कारनामा कैमरे में कैद

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यूपी के आगरा सदर थाना क्षेत्र के सुल्तानपुरा में ज्वैलर्स शाप में ग्राहकों की भीड़ के बीच नकाबपोश महिला ने सोने के जेवरों से भरा डिब्बा महज 30 सेकंड में चोरी कर लिया और वहां से निकल गई। जेवर गायब देख संचालक ने सबको रोक दिया। सीसीटीवी में महिला चोरी कर निकलते दिखी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। चोरी हुए जेवरों की कीमत करीब करीब 15 लाख रुपये है। पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है।

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