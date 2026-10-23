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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Demand for ten lakh as dowry; married woman driven out of the house

Sonebhadra News: दहेज में दस लाख की मांग, विवाहिता को घर से निकाला

Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:21 PM IST
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Demand for ten lakh as dowry; married woman driven out of the house
राॅबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के लोहरा गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता ने ससुराल वालों पर प्रताड़िना का आरोप लगाया है। पीड़िता ज्योति वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आरोप है कि ससुराल वाले दस लाख रुपये दहेज की मांग कर रहे थे। मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया।
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पीड़िता ने तहरीर में बताया है कि उसका विवाह पांच नवंबर 2025 को लोहरा गांव निवासी अनुराग मौर्य के साथ हुआ था। विवाह में मायके वालों ने करीब 8.50 लाख रुपये के सामान और उपहार दिए थे। आरोप है कि इसके बावजूद पति और ससुराल के अन्य लोग दहेज में चार पहिया वाहन की मांग करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। आरोप लगाया कि ससुराल में उससे घरेलू काम कराया जाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। मायके जाने के बाद जब वह वापस ससुराल पहुंची तो प्रताड़ना फिर शुरू हो गई। आरोप है कि पति और ससुराल वालों ने मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया। उसके स्त्रीधन पर ससुराल वालों ने कब्जा कर लिया है और शिकायत करने पर मायके पक्ष को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी जा रही है। कोतवाल धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर अनुराग मौर्य, ससुर हीरालाल मौर्य, सास रीता कुमारी और दो ननद पूजा मौर्य व आरती मौर्य के खिलाफ दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच एसआई रामाश्रय यादव को सौंपी गई है।
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