फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   10 players selected in district-level trials

Sonebhadra News: जिला स्तरीय ट्रायल में 10 खिलाड़ी चयनित

Fri, 23 Oct 2026 11:19 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:19 PM IST
विज्ञापन
10 players selected in district-level trials
प्रदेशीय सीनियर पुरुष वॉलीबाॅल प्रतियोगिता के लिए सोनभद्र के 10 खिलाड़ियों का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए किया गया है। जिला स्तरीय चयन ट्रायल राॅबर्ट्सगंज स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित हुआ। चयनित खिलाड़ी शनिवार को प्रशिक्षक सुबाय कुमार की देखरेख में मिर्जापुर के लिए रवाना होंगे।
विज्ञापन

जिला क्रीड़ा अधिकारी शमीम अहमद ने बताया कि विंध्याचल मंडल मिर्जापुर के क्षेत्रीय खेल कार्यालय के निर्देश पर जिला स्तरीय चयन ट्रायल कराया गया। इसमें स्वामी कुमार, अनुज, सचिन, विनोद, राहुल, विकास, बौद्धकुमार सिद्धार्थ, सोनू कुमार, श्यामू सैनी और राहुल का चयन किया गया।
विज्ञापन

चयनित खिलाड़ियों को 24 अक्तूबर को मंडलीय चयन ट्रायल में प्रतिभाग करना है। इस अवसर पर वॉलीबाॅल सचिव सुरेश मिश्रा, सुनील यादव, सुभाष कुमार, जगदीश कुमार रावत, सत्यम सिंह आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed