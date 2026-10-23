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Sonebhadra News: सिटी न्यूज

Fri, 23 Oct 2026 11:24 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:24 PM IST
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city news
जिले में आज के कार्यक्रम
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1. ट्रायल : जूनियर बालक वर्ग की प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिला स्तर पर खिलाड़ियों का एथलेटिक्स समन्वय चयन ट्रायल विशिष्ट स्पोर्ट्स स्टेडियम तियरा में। सुबह 8 बजे।
2. दुर्गा सप्तशती पाठ : रॉबर्ट्सगंज दंडइत बाबा मंदिर मृत्युंजय महादेव दक्षिणेश्वर काली दस महाविद्या शक्तिपीठ में कोटि होम महायज्ञ दुर्गा सप्तशती पाठ। सुबह 9 बजे
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3. थाना दिवस : पुलिस व भूमि विवाद से संबंधित मामलों के समाधान के लिए रॉबर्ट्सगंज सहित जिले के सभी थानों में थाना समाधान दिवस। सुबह 10 बजे।
4. बैठक : विधानसभा चुनाव के बूथों के संभाजन के संबंध में कलेक्ट्रेट सभागार में सभी जनप्रतिनिधियों, राजनीतिक दल के पदाधिकारियों के साथ बैठक। दोपहर 12 बजे।
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5. आगमन : रॉबर्ट्सगंज सिंचाई डाक बगला में युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सिंह पटेल का आगमन। दोपहर 1 बजे
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