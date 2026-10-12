VIDEO: कीचड़युक्त सड़क से लोग परेशान, लोहिया वाहिनी ने नगर पालिका कार्यालय का किया घेराव

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सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर-5 में मेहुड़ी से पिथा होते हुए सहिजन तक जाने वाला संपर्क मार्ग बदहाल है। सड़क पर कीचड़ जमा होने से परेशान स्थानीय नागरिकों ने सोमवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव विवेक सिंह पटेल के नेतृत्व में नगर पालिका कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके बाद अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर सड़क और नाली का निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग की।

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