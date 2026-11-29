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अनपरा बाजार में वाहनों को पास देने पर विवाद, फल विक्रेता से मारपीट का वीडियो वायरल

किशन चौबे

Updated Sun, 29 Nov 2026 06:24 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 06:24 PM IST







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सोनभद्र के अनपरा बाजार में रविवार को साप्ताहिक बाजार के दौरान वाहनों को पास देने को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि इस दौरान ई-रिक्शा चालक ने फल विक्रेता के साथ मारपीट की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार, अभी मामले में कोई तहरीर नहीं मिली है। ... और पढ़ें

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