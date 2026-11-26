{"_id":"6b0804269e849ca09d01e327","slug":"video-major-accident-in-sonbhadra-both-vehicles-catch-fire-following-collision-between-hyva-truck-and-a-dcm-truck-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोनभद्र में भीषण हादसा, हाइवा-डीसीएम की टक्कर के बाद दोनों वाहनों में लगी आग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यह घटना रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सुकृत के पास लोहरा गांव में हुई। इस हादसे में दो भारी वाहन आपस में टकरा गए। टक्कर एक हाइवा और एक डीसीएम वाहन के बीच हुई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों में तुरंत आग लग गई। आग की लपटें तेजी से फैलने लगीं। देखते ही देखते दोनों वाहन धू-धूकर जलने लगे।

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