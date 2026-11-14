सीतापुर: संसारिक सुख क्षणिक, भगवान के चरणों में वास्तविक सुख : स्वामी सत्यदेव

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सीतापुर: इमलिया सुल्तानपुर में आयोजित श्री विष्णु महायज्ञ एवं श्रीमद्भागवत कथा के दूसरे दिन शनिवार को यज्ञाचार्य गंगाधर पांडेय ने संकल्पित यजमान रोहित सिंह से यज्ञ भगवान का पूजन कराया। इसके बाद हरिद्वार से पधारे भागवत मर्मज्ञ स्वामी सत्यदेव जी महाराज ने कथा का श्रवण कराया। उन्होंने मनुष्य जीवन की सार्थकता और ईश्वर भक्ति के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि संसारिक सुख-संपदा क्षणिक है, जबकि वास्तविक सुख भगवान के चरणों में मिलता है। कथा के दौरान उन्होंने राजा परीक्षित और ऋषि शमीक का प्रसंग सुनाया। बताया कि प्यास लगने पर राजा परीक्षित ने समाधि में लीन ऋषि से जल मांगा, लेकिन उत्तर न मिलने पर क्रोधित होकर उनके गले में मृत सर्प डाल दिया। इस घटना से नाराज ऋषि पुत्र शृंगी ने राजा परीक्षित को सातवें दिन तक्षक नाग के डसने का श्राप दे दिया। इसके बाद राजा परीक्षित ने अपना राजपाट पुत्र को सौंपकर प्रायश्चित और मुक्ति के लिए गंगा तट पर जाने का निर्णय लिया। उनके उद्धार के लिए शुकदेव जी महाराज का आगमन हुआ। इस मौके पर महंत संतोष दास खाकी, आशीष शास्त्री, आशीष मिश्रा, वीरेंद्र सिंह, महिपाल सिंह चौहान, सुरेश मिश्रा, भानु प्रताप सिंह, सत्यपाल सिंह, विवेक पांडेय सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे।

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