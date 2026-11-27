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ग्राम रोजगार सेवक संघर्ष मोर्चा के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद एसडीएम सिद्धार्थनगर को ज्ञापन सौंपकर मांगों के निस्तारण के लिए शासन और प्रशासन से प्रभावी कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन में संगठन के पदाधिकारी और विभिन्न क्षेत्रों से आए ग्राम रोजगार सेवक शामिल रहे।

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