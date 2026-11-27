शुक्रवार को दिशा की बैठक चल रही थी। इसी दौरान प्रभावित गांवों के किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। किसानों ने अपर जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी समस्या बताई और जिलाधिकारी से मिलने की मांग की। उनका कहना था कि इतने बड़े फैसले से पहले प्रभावित किसानों को भरोसे में लेना चाहिए। किसानों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना-पत्र देकर उपजाऊ कृषि भूमि को अधिग्रहण से बाहर रखने और औद्योगिक परियोजना के लिए वैकल्पिक जमीन तलाशने की मांग की।किसानों का साफ कहना है कि वे औद्योगिक विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन इसके लिए उनकी पीढ़ियों की आजीविका का आधार बनी जमीन नहीं ली जानी चाहिए। बंजर, परती और अनुपयोगी सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जाए।