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मकान का एक हिस्सा ढह चुका था और कुछ ईंटें मां और बच्चों के ऊपर गिरी थीं। गनीमत रही कि ट्रेलर तख्त से टकराकर रुक गया। लिहाफ के कारण परिवार को मामूली चोटें आईं। रूखसाना ने बताया कि ऐसा लगा जैसे मौत करीब से निकल गई।जानकारी के अनुसार, गांव निवासी जैसे मुहम्मद बीमारी के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले मुंबई गए हैं। घर पर उनकी पत्नी रूखसाना और पांच बच्चे रह रहे थे। रूखसाना के मुताबिक, बंटवारे में सड़क से सटा मकान का बरामदा उन्हें रहने के लिए मिला था। पर्दे और सुरक्षा के लिए वहां चहरदीवारी बनाई गई थी। परिवार की पूरी गृहस्थी भी इसी बरामदे में थी।उन्होंने बताया कि भोर में अचानक तेज आवाज और बिस्तर हिलने से नींद खुली तो सामने ट्रेलर देखकर वह सहम गईं।