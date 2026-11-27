Siddharthnagar News: तख्त से टकराकर रुका ट्रेलर करीब से निकल गई मौत
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:36 AM IST
Updated Fri, 27 Nov 2026 12:36 AM IST
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इटवा। बृहस्पतिवार भोर करीब चार बजे का वक्त था। इटवा थाना क्षेत्र के पिपरा छतग गांव में रूखसाना (45) अपने पांच बच्चों के साथ लकड़ी के तख्त पर सो रही थीं। अचानक तेज गड़गड़ाहट और झटके से उनकी आंख खुली तो सामने तख्त से सटा ट्रेलर खड़ा था।
मकान का एक हिस्सा ढह चुका था और कुछ ईंटें मां और बच्चों के ऊपर गिरी थीं। गनीमत रही कि ट्रेलर तख्त से टकराकर रुक गया। लिहाफ के कारण परिवार को मामूली चोटें आईं। रूखसाना ने बताया कि ऐसा लगा जैसे मौत करीब से निकल गई।
जानकारी के अनुसार, गांव निवासी जैसे मुहम्मद बीमारी के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले मुंबई गए हैं। घर पर उनकी पत्नी रूखसाना और पांच बच्चे रह रहे थे। रूखसाना के मुताबिक, बंटवारे में सड़क से सटा मकान का बरामदा उन्हें रहने के लिए मिला था। पर्दे और सुरक्षा के लिए वहां चहरदीवारी बनाई गई थी। परिवार की पूरी गृहस्थी भी इसी बरामदे में थी।
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उन्होंने बताया कि भोर में अचानक तेज आवाज और बिस्तर हिलने से नींद खुली तो सामने ट्रेलर देखकर वह सहम गईं।
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मकान का एक हिस्सा ढह चुका था और कुछ ईंटें मां और बच्चों के ऊपर गिरी थीं। गनीमत रही कि ट्रेलर तख्त से टकराकर रुक गया। लिहाफ के कारण परिवार को मामूली चोटें आईं। रूखसाना ने बताया कि ऐसा लगा जैसे मौत करीब से निकल गई।
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जानकारी के अनुसार, गांव निवासी जैसे मुहम्मद बीमारी के इलाज के लिए एक सप्ताह पहले मुंबई गए हैं। घर पर उनकी पत्नी रूखसाना और पांच बच्चे रह रहे थे। रूखसाना के मुताबिक, बंटवारे में सड़क से सटा मकान का बरामदा उन्हें रहने के लिए मिला था। पर्दे और सुरक्षा के लिए वहां चहरदीवारी बनाई गई थी। परिवार की पूरी गृहस्थी भी इसी बरामदे में थी।
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उन्होंने बताया कि भोर में अचानक तेज आवाज और बिस्तर हिलने से नींद खुली तो सामने ट्रेलर देखकर वह सहम गईं।