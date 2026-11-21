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जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने 20 नवंबर की देर रात माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों की जानकारी ली। साथ ही भर्ती मरीजों से बातचीत कर उन्हें मिल रही सुविधाओं का हाल जाना। डीएम ने निर्देश दिया कि मरीजों को इलाज और स्वास्थ्य सुविधाओं के दौरान किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।

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