सिद्धार्थनगर: मूर्ति विसर्जन के बाद कूड़ा नदी में नहाने उतरे दो युवक डूबे, तलाश जारी

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सिद्धार्थनगर के लोटन क्षेत्र में बुधवार सुबह कूड़ा नदी में मूर्ति विसर्जन के दौरान दो युवक डूब गए। दोनों की पहचान बेलटीकर टोला दयालपुर निवासी आदित्य (18) और गौतम (19) के रूप में हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विसर्जन के बाद आदित्य नदी में नहाने लगा और गहरे कुंड में चला गया। उसे डूबता देख गौतम बचाने के लिए नदी में उतरा, लेकिन वह भी डूब गया। सूचना पर मोहाना और लोटन पुलिस मौके पर पहुंची। गोताखोरों की मदद से तलाश की गई, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों का पता नहीं चल सका था। एनडीआरएफ को भी सूचना दी गई है।

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