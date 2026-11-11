{"_id":"6af42003cf1372b5ec0b242f","slug":"52-year-old-man-killed-in-speeding-bike-collision-three-injured-2026-11-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"सिद्धार्थनगर: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 52 वर्षीय व्यक्ति की मौत, तीन बाइक सवार भी घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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बांसी कोतवाली क्षेत्र के गोनहाताल चौराहे पर मंगलवार की रात तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से 52 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई। बताने के अनुसार हादसे में बाइक पर सवार तीन लोग भी चोटिल हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया। वहीं, मृतक के शव को रात में ही पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हादसे के बाद परिवार में कोहराम मचा है।

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क्षेत्र के गोनहाताल गांव निवासी छेदी (52) पुत्र छोटेलाल चौराहे पर वर्षो से मकान बनाकर परिवार के साथ रहते थे। मंगलवार की रात भोजन करने के बाद वह घर से करीब सौ कदम की दूरी पर स्थित पान की गुमटी पर पान खाने गए थे। पान खाने के बाद जैसे ही वह सड़क पर पहुंचे, तभी बांसी की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि छेदी सड़क पर गिरकर गंभीर रुप से घायल हो गए। वहीं, बाइक सवार तीनों लोग भी अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर पड़े और चोटिल हो गए।





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