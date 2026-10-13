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सिद्धार्थनगर: हाईटेंशन टावर से लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 03:48 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 03:48 PM IST







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सिद्धार्थनगर के जोगिया कोतवाली क्षेत्र के गोनहा गांव में हाईटेंशन बिजली के टावर से फंदे के सहारे 18 वर्षीय युवक का शव लटका मिला। मृतक की पहचान गांव निवासी राजन पुत्र छविलाल के रूप में हुई है। ... और पढ़ें

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