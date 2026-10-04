Hindi News
›
Video
›
Uttar Pradesh
›
Shamli News
›
Shamli: Samajwadi Party workers hold a march over alleged vote theft; commotion ensues following accusations of misconduct towards a female activist.
{"_id":"6ac227845fc0fc12600a65e7","slug":"video-shamli-samajwadi-party-workers-hold-a-march-over-alleged-vote-theft-commotion-ensues-following-accusations-of-misconduct-towards-a-female-activist-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: वोट चोरी को लेकर सपाइयों का पैदल मार्च, महिला कार्यकर्ता से अभद्रता का आरोप लगा हंगामा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शामली: वोट चोरी को लेकर सपाइयों का पैदल मार्च, महिला कार्यकर्ता से अभद्रता का आरोप लगा हंगामा
सपा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ताना के साथ कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और शिव चौक पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश का पुतला फूंकने का प्रयास किया। इसे लेकर पुलिस और सपाइयों के बीच नोकझोंक हो गई।
समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए शामली में पैदल मार्च निकाला। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला फूंकने की कोशिश की, जिसे लेकर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच जमकर झड़प हुई। सपाइयों ने पुलिस पर महिला कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शिव चौक पर हंगामा किया।
जिलाध्यक्ष सुरेंद्र ताना के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ता रविवार को कैराना रोड से पैदल मार्च करते हुए शिव चौक पर पहुंचे। यहां उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकने का प्रयास किया। पुलिस ने पुतला छीन लिया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच नोकझोंक व तीखी झड़पें हुईं। पैदल मार्च के दौरान महिलाओं से अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया।
उन्होंने दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। करीब आधे घंटे तक चले हंगामे के बाद कोतवाली प्रभारी ने कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।