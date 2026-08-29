{"_id":"6a92a97bdc7f6fd308080418","slug":"video-shamli-doctor-fears-for-his-life-says-he-doesnt-want-to-meet-the-same-fate-as-ankit-baliyan-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: डॉक्टर को सता रहा हत्या का डर, बोले- अंकित बालियान जैसा न हो जाए मेरा हाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चौसाना कस्बे के मुख्य बाजार स्थित क्लीनिक में घुसकर बच्चों के डॉक्टर के साथ मारपीट के मामले में पांच दिन बाद भी आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी नहीं होने से परिजनों में नाराजगी है। परिजनों ने चिकित्सक की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की हत्या की तर्ज पर जानलेवा हमले की आशंका जताई है। हालांकि पुलिस कार्रवाई की बात कह रही है। बीती 25 अगस्त को मुख्य बाजार में बड़े मदरसे के निकट स्थित चिकित्सक राशिद अली पुत्र अब्दुल सत्तार निवासी ग्राम अजीजपुर के क्लीनिक में नकाबपोश करीब आधा दर्जन युवक घुस आए थे। आरोप है कि युवकों ने डा. राशिद अली के साथ मारपीट की थी।

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