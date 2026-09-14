Shamli News: सिटी में आज

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जैन स्थानक शामली में नरेश मुनि महाराज के प्रवचन सुबह 8 बजे से।

प्रशिक्षण

बनत स्थित बीआरसी कार्यालय पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का प्रथम दिन सुबह 10 बजे से।

शिविर

जिला अस्पताल में दिव्यांग जांच प्रमाण पत्र शिविर का आयोजन सुबह 10 बजे से।

धरना

गन्ना समिति परिसर में गन्ना भुगतान के ब्याज दिलाने की मांग को लेकर किसानों का धरना-प्रदर्शन का आठवां दिन दोपहर 2 बजे से।

रामलीला ध्वजारोहण

श्री मंदिर हनुमान टीला प्रबंधक समिति द्वारा रामलीला ध्वजारोहण सायं चार बजे से।

प्रवचन