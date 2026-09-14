फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Shamli News ›   Electricity ran through bank branches and homes, damaging appliances.

Shamli News: बैंक शाखा और घरों में दौड़ा करंट, उपकरण फुंके

Mon, 14 Sep 2026 12:38 AM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, शामली
संवाद न्यूज एजेंसी, शामली Updated Mon, 14 Sep 2026 12:38 AM IST
विज्ञापन
Electricity ran through bank branches and homes, damaging appliances.
चौसाना। गांव टोडा में रविवार दोपहर बिजली फाल्ट के चलते फाइनेंस बैंक समेत आसपास के घरों में 11 हजार वोल्ट का करंट दौड़ गया। इससे बैंक और ग्रामीणों के घरों में पंखे, इन्वर्टर, फ्रिज, एलसीडी, वाशिंग मशीन समेत कई विद्युत उपकरण फुंक गए।
विज्ञापन

बैंक शाखा के पंखे में आग लगने से धुआं उठने लगा। अवकाश होने के कारण बैंक बंद था। सूचना पर बैंक कर्मचारी गौरव कुमार पहुंचे और ताला खोलकर अंदर देखा तो पूरा परिसर धुएं से भरा हुआ था। इसके बाद अग्निशमन टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बैंक कर्मचारी के अनुसार इन्वर्टर, बैटरी, सिक्योरिटी राउटर और दो सिस्टम समेत अन्य उपकरण भी खराब हो गए।
विज्ञापन

बिजली फाल्ट की चपेट में ग्रामीण सुभाष, हरपाल, सतपाल, राहुल और रोहतास के घरों में पंखे, इन्वर्टर, चार्जर, फ्रिज, एलसीडी, वाशिंग मशीन समेत अन्य विद्युत उपकरण खराब हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन

ऊर्जा निगम के जेई आजम अकबर ने बताया कि ट्रांसफार्मर के जोडे का इंसुलेटर अचानक फटने से कुछ समय के लिए 11 हजार वोल्ट की सप्लाई लाइन में आ गई थी। फाल्ट को तत्काल ठीक कर दिया गया।फिलहाल विद्युत आपूर्ति सामान्य है।

हवाओं के साथ बारिश, 33 हजार की लाइन में फॉल्ट से बिजली गुल
चौसाना। रविवार शाम करीब साढ़े चार बजे तेज हवाओं के साथ अचानक तेज बारिश शुरू होने से मौसम सुहाना हो गया। वहीं, तेज हवाओं के कारण चौसाना बिजलीघर को आने वाली 33 हजार केवी लाइन में फॉल्ट हो गया। इसके चलते बिजलीघर से जुड़े करीब 15 गांवों की विद्युत आपूर्ति बाधित हो गई। जेई आजम अकबर ने बताया कि टीम 33 हजार केवी लाइन में फॉल्ट तलाश रही है। फॉल्ट को ठीक कर जल्द ही विद्युत आपूर्ति चालू करा दी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed