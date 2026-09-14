Shamli News: पिकअप की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, पत्नी व भतीजी घायल

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जिला सहारनपुर के कस्बा तीतरो निवासी संदीप अपनी पत्नी मोनिका व भतीजी जिया (8) पुत्री सुनील को लेकर बाइक से अपनी ससुराल झिंझाना जा रहे थे। रविवार शाम चार बजे ऊन बाईपास पर भट्ठे के पास सामने से आ रही पिकअप गाड़ी से टक्कर हो गई। हादसे के बाद पिकअप चालक गाड़ी को लेकर मौके से भाग गया। आसपास के लोगों ने तीनों घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया।चिकित्सकों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया तथा जिया की हालत को गंभीर देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। संदीप की शादी करीब पांच माह पूर्व हुई थी वे चार भाइयों में से तीसरे नंबर के थे और डीजे साउंड सिस्टम की दुकान चलाते थे। जांच अधिकारी एसआई पूरण सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है। परिजनों की तरफ से अभी तहरीर नहीं मिली है।