{"_id":"6ad4aaf43bec053bcb0c839d","slug":"video-shamli-candidates-turn-out-for-the-atul-maheshwari-examination-tight-security-in-place-at-exam-centers-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"शामली: अतुल माहेश्वरी परीक्षा देने उमड़े परीक्षार्थी, केंद्रों पर रही कड़ी सुरक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
शामली: अतुल माहेश्वरी परीक्षा देने उमड़े परीक्षार्थी, केंद्रों पर रही कड़ी सुरक्षा
अमर उजाला की ओर से आयोजित अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा को लेकर रविवार को छात्र-छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला। परीक्षा देने के लिए शहर के वीवी इंटर कॉलेज में परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ी। परीक्षा केंद्रों पर सुबह से ही छात्र-छात्राओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था।
परीक्षा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की गईं। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल भी तैनात रहा। परीक्षा केंद्रों पर छात्र-छात्राओं के साथ अभिभावक भी नजर आए। अतुल माहेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा में शामिल होने को लेकर परीक्षार्थियों में उत्साह दिखाई दिया।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।